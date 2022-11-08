Минпромторг пообещал устранить дефицит антибиотика «Амоксиклав» в Москве

Купить «Амоксиклав» в столичных аптеках сейчас невозможно. По словам одного из фармацевтов, лекарства нет складах в Москве. Однако препарат есть в наличии в интернет-аптеках. В маркетплейсе «Здравсити» вовсе заявили, что не видят дефицит препаратов на основе амоксициллина и клавулановой кислоты.