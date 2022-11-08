Минпромторг пообещал устранить дефицит антибиотика «Амоксиклав» в Москве

Минпромторг России подтвердил сбои в поставках антибиотиков на основе амоксициллина. Особенно сильно дефицит препарата наблюдается в аптеках Москвы, передает РИА Новости.
Купить «Амоксиклав» в столичных аптеках сейчас невозможно. По словам одного из фармацевтов, лекарства нет складах в Москве. Однако препарат есть в наличии в интернет-аптеках. В маркетплейсе «Здравсити» вовсе заявили, что не видят дефицит препаратов на основе амоксициллина и клавулановой кислоты.
Как уточнили в Минпромторге, сейчас «Амоксиклав» пользуется высоким спросом. Это связано с сезонным подъемом заболеваемости инфекционными недугами и стремлением граждан купить рецептурный препарат с запасом.
«С учетом завершения мероприятий по частичной мобилизации, а также с выходом новых отечественных производителей на рынок прогнозируется, что в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся», — ответили в ведомстве.
В российские аптеки приостановлены поставки популярного антидепрессанта на основе сертралина. Это обусловлено проблемами с поставками.