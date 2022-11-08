Bloomberg: Евросоюз выделит Украине 18 млрд евро при соблюдении нескольких условий

Европейский союз готовится выделить Украине дополнительную помощь в размере 18 миллиардов евро. Однако механизм финансирования будет сопряжен с рядом условий для киевского режима, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В частности, от украинского правительства ждут активной борьбы с коррупцией и соблюдения принципа верховенства права. Эти же условия касаются процесса вступления страны в содружество.
«План представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющими нуждами по финансированию... План также поможет подготовить почву для усилий по реконструкции», — говорится в публикации.
При этом Евросоюз хочет сделать поддержку Украины более «предсказуемой». Члены ЕС начали разрабатывать этот вопрос из-за критики со стороны Вашингтона и Киева, связанной с задержками в предоставлении помощи.
В основном новый механизм выделения денег будет состоять из льготных кредитов. Они должны быть направлены на восстановление критической инфраструктуры и первичной поддержки реконструкции. Также украинцы получат средства для покрытия насущных потребностей.