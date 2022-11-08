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Украинские активисты пожаловались на недостаточную поддержку беженцев в Новой Зеландии

Общество
Украинские активисты пожаловались на недостаточную поддержку беженцев в Новой Зеландии

Активисты проукраинской организации в Новой Зеландии требуют от властей увеличить финансовую и медицинскую поддержку беженцев с Украины. Переселенцы жалуются, что условия в этой стране настолько плохие, что некоторым мигрантам приходится бежать обратно на родину, сообщает радио RNZ.

Организация Mahi for Ukraine («Действие для Украины») призывает местные власти усилить денежную и медицинскую помощь новоприбывшим переселенцам, а также помочь в организации для них курсов английского языка. Соучредитель компании и уроженка Украины Кейт Турская говорит, что лично знает минимум о трех случаях, когда беженцы вернулись на родину после попытки обосноваться в Новой Зеландии.

«Это крайне разочаровывает», — заявила активистка в эфире радио RNZ.

Ранее газета New York Times писала, что украинские беженцы спровоцировали конфликт в Европе. Журналисты отмечали, что права мигрантов с Украины поставили выше переселенцев из других государств.
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