Украинские активисты пожаловались на недостаточную поддержку беженцев в Новой Зеландии

Организация Mahi for Ukraine («Действие для Украины») призывает местные власти усилить денежную и медицинскую помощь новоприбывшим переселенцам, а также помочь в организации для них курсов английского языка. Соучредитель компании и уроженка Украины Кейт Турская говорит, что лично знает минимум о трех случаях, когда беженцы вернулись на родину после попытки обосноваться в Новой Зеландии.