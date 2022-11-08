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«Известия»: операторы допустили рост тарифов на домашний интернет в 2023 году

Общество
«Известия»: операторы допустили рост тарифов на домашний интернет в 2023 году

Тарифы на домашний интернет и платное телевидение могут увеличиться в 2023 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос агентства TelecomDaily.

Подавляющее число респондентов (41%) предполагают, что тарифы вырастут на 10-15 процентов. Еще 14% прогнозируют повышение на 16 процентов и больше, а 33% опрошенных ждут подорожания лишь на три-девять процентов.

«Причины роста — увеличение арендных ставок, процентов по кредитам, зарплат персонала, а главное — стоимости оборудования, значительную часть которого теперь приходится закупать по параллельному импорту», — отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Кроме домашнего интернета и платного телевидения могут увеличиться тарифы на мобильную связь. Как отметил профессор РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов, цены будут находиться в пределах сложившейся инфляции.
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