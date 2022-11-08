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Сенатор Пушков счел вероятным прогноз аналитика Армстронга об исчезновении США к 2032 году

Политика
Сенатор Пушков счел вероятным прогноз аналитика Армстронга об исчезновении США к 2032 году

Американский аналитик Мартин Армстронг спрогнозировал разрушение Соединенных Штатов в течение десяти лет. Заявление эксперта прокомментировал член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале парламентария. По его словам, к 2032 году США могут перестать существовать из-за финансового коллапса и социальных потрясений.

«Подобные прогнозы насчет будущего США звучат все чаще и уже превращаются из политической экзотики в нечто более серьезное, попадая в зону пока еще невысокой, но допустимой вероятности», — написал Пушков.

При этом он напомнил, что в прошлом Армстронг верно предсказал начало глобального экономического кризиса 2008 года.

Ранее сенатор высказался о предварительных выборах в американский конгресс, назначенных на 8 ноября. Алексей Пушков призвал не ждать какой-либо корректировки политики Вашингтона по украинскому кризису после голосования.
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