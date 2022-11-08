Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жительница Минусинска и трое ее детей отравились угарным газом

Происшествия
Жительница Минусинска и трое ее детей отравились угарным газом

Женщина и трое ее детей госпитализированы с отравлением угарным газом. Все пострадавшие находятся в центральной районной больнице Минусинска Красноярского края.

Отравление произошло в результате нарушения требований эксплуатации печного оборудования. Сигнал в оперативные службы поступил в ночь на 8 ноября из дома по улице Победы, уточнили в городской Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

Состояние пациентов оценивается врачами как средней тяжести. Возраст детей не уточняется Другие подробности произошедшего устанавливаются.
отравление минусинск красноярский край
Военкоры ФАН
Лучшие в аду