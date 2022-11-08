Жительница Минусинска и трое ее детей отравились угарным газом

Женщина и трое ее детей госпитализированы с отравлением угарным газом. Все пострадавшие находятся в центральной районной больнице Минусинска Красноярского края.
Отравление произошло в результате нарушения требований эксплуатации печного оборудования. Сигнал в оперативные службы поступил в ночь на 8 ноября из дома по улице Победы, уточнили в городской Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).
Состояние пациентов оценивается врачами как средней тяжести. Возраст детей не уточняется Другие подробности произошедшего устанавливаются.