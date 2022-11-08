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Минобороны поддержало идею депутата Миронова о введении военной подготовки в школах

Армия
Минобороны поддержало идею депутата Миронова о введении военной подготовки в школах

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов преложил ввести начальную военную подготовку в школах и ПТУ. Его идею поддержали в Минобороны, пишут «Известия».

Ответ депутату Миронову направил первый замминистра обороны Валерий Герасимов. По его словам, введение отдельного учебного предмета «Начальная военная подготовка» заслуживает внимания.

«Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета "Начальная военная подготовка" как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается», — отметил Герасимов.

Замминистра добавил, что необходимо установить фиксированное количество часов на военную подготовку. Оно может составлять около 140 часов в течение последних двух лет обучения. Если подобные предложения будут поступать, Минобороны готово их рассмотреть.
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