Пожар вспыхнул в сельском магазине Еврейской автономной области на 350 «квадратах»

Возгорание началось в магазине села Облучье Еврейской автономной области. Информацию об этом передает пресс-служба территориального управления ведомства.
Согласно сведениям МЧС, огонь охватил территорию площадью в 350 квадратных метров. Сообщается, что пожар начался до открытия магазина. Согласно предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет, передает ТАСС.
«Пожар на площади 350 кв. м тушат в Облучье. По предварительной информации пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
Еще один пожар начался на углеподаче Райчихинской ГРЭС в Амурской области. На место происшествия выехали шесть машин пожарного расчета.