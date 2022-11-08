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Пожар вспыхнул в сельском магазине Еврейской автономной области на 350 «квадратах»

Происшествия
Пожар вспыхнул в сельском магазине Еврейской автономной области на 350 «квадратах»

Возгорание началось в магазине села Облучье Еврейской автономной области. Информацию об этом передает пресс-служба территориального управления ведомства.

Согласно сведениям МЧС, огонь охватил территорию площадью в 350 квадратных метров. Сообщается, что пожар начался до открытия магазина. Согласно предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет, передает ТАСС.

«Пожар на площади 350 кв. м тушат в Облучье. По предварительной информации пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Еще один пожар начался на углеподаче Райчихинской ГРЭС в Амурской области. На место происшествия выехали шесть машин пожарного расчета.
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