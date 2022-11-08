Школы и детские сады Биробиджана эвакуируют из-за сообщений о минировании

Анонимные сообщения о минировании поступили в школы и детские сады Биробиджана в Еврейской автономной области утром 8 ноября. Об этом предупредили в пресс-центре администрации города.
Исключение составляют только четыре школы и четыре детских сада. Их проверили еще поздно вечером 7 ноября, после сдали под охрану. Сейчас все они работают в штатном режиме. Оставшиеся учреждения продолжат функционировать после проверки.
«В детских садах и школах началась эвакуация детей и персонала из-за сообщений о минировании. На место выехали взрывотехники и кинологи, которые проведут обследование», — уточняется в сообщении.
В Алтайском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии ложных минирований. Мужчина использовал специальные программы, чтобы изменять свои данные и сохранять анонимность.