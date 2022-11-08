Салливан сообщил о контактах США с Россией для снижения риска ядерного удара

США контактировали с Россией в целях снижения риска применения ядерного оружия и предупреждения о возможных последствиях. Такое заявление сделал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести [Москве] последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить», — пояснил он.
Своим заявлением Салливан прокомментировал статью газеты The Wall Street Journal. Авторы материала писали, что в последние несколько месяцев советник Байдена проводит тайные переговоры с представителями российского руководства.