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Салливан сообщил о контактах США с Россией для снижения риска ядерного удара

Политика
Салливан сообщил о контактах США с Россией для снижения риска ядерного удара

США контактировали с Россией в целях снижения риска применения ядерного оружия и предупреждения о возможных последствиях. Такое заявление сделал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести [Москве] последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить», — пояснил он.

Своим заявлением Салливан прокомментировал статью газеты The Wall Street Journal. Авторы материала писали, что в последние несколько месяцев советник Байдена проводит тайные переговоры с представителями российского руководства.
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