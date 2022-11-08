Американского пенсионера арестовали за двойное убийство 48-летней давности

В начале октября 1974 года 16-летний Дональд Бартон и 18-летний Питер Зито-младший были убиты с нескольких выстрелов в голову из пистолета калибра 5,6 миллиметра на парковке в округе Вашингтон, штат Орегон. Тогда преступника не удалось задержать по горячим следам и, хотя Крисс и проходил подозреваемым по делу, экспертиза не выявила его причастность.