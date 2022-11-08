Американского пенсионера арестовали за двойное убийство 48-летней давности

В США поймали 65-летнего ранее судимого Стивена Пол Крисса, который совершил двойное убийство в 1974 году. Пенсионера вычислили по пистолету, которым он еще в годы армейской службы застрелил сержанта, за что также отбывал наказание.
В начале октября 1974 года 16-летний Дональд Бартон и 18-летний Питер Зито-младший были убиты с нескольких выстрелов в голову из пистолета калибра 5,6 миллиметра на парковке в округе Вашингтон, штат Орегон. Тогда преступника не удалось задержать по горячим следам и, хотя Крисс и проходил подозреваемым по делу, экспертиза не выявила его причастность.
После этого преступник ушел в армию, где застрелил командира Джейкоба Брауна из того же оружия. Крисса приговорили к 35 годам тюремного заключения, однако он был освобожден досрочно в 1988 году. Но в ноябре этого года 65-летнему мужчине аукнулись прошлые проблемы с законом.
«Пистолет, из которого Стив Кросс убил сержанта Брауна, оказался тем самым оружием, из которого застрелили Донни Бартона и Пита Зито-младшего», — заявил детектив Марк Повольны, занимавшийся делом.
После предъявления официальных обвинений Крисс был отпущен под залог до следующего заседания. По данным газеты New York Post, на убийцу надели ту же пару наручников, что и во время ареста в 1974 году.