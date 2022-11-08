Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Белый дом: Конгресс США не прекратит поддержку Украины после выборов

Политика
Белый дом: Конгресс США не прекратит поддержку Украины после выборов

Конгресс Соединенных Штатов продолжит оказывать помощь Украине даже после промежуточных выборов 8 ноября. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, сейчас конгресс активно поддерживает выделение необходимых ресурсов для помощи Украины. Согласно оценке Белого дома, за поддержку Киева выступают как представители демократов, так и республиканцы.

«Может быть рост числа голосов, которые задаются вопросами, но их по-прежнему будет отчетливое меньшинство», — добавил Салливан.

Ранее схожее мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, США вряд ли изменят свою политику по Украине после промежуточных выборов в конгресс.
белый дом салливан сша украина помощь украине конгресс выборы в конгресс
Военкоры ФАН
Лучшие в аду