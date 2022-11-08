Максим Галкин провел время с окобольной Лаймой Вайкуле в Прибалтике

Многочисленные посты в его аккаунтах посвящены работе, но один из них в последнее время привлек повышенное внимание. Ранее Максим Галкин опубликовал песню на греческом языке, посвященную его статусу иностранного агента, за что столкнулся с жесткой критикой от подписчиков.