Максим Галкин провел время с окобольной Лаймой Вайкуле в Прибалтике

Юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом в России) продолжает активно гастролировать по миру. Один из последних концертов шоумена состоялся в Литве, после завершения которого он воспользовался шансом и встретился с близким другом семьи — певицей Лаймой Вайкуле.
Как напомнил портал StarHit, в настоящее время онкобольная исполнительница находится в Латвии. В связи с этим Галкину не пришлось далеко ехать, чтобы навестить коллегу по шоу-бизнесу.
Супруга юмориста — Алла Пугачева — приехать не смогла. При этом в социальных сетях появилась совместная фотография встретившихся друзей.
Многочисленные посты в его аккаунтах посвящены работе, но один из них в последнее время привлек повышенное внимание. Ранее Максим Галкин опубликовал песню на греческом языке, посвященную его статусу иностранного агента, за что столкнулся с жесткой критикой от подписчиков.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами