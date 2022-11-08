Второй испытательный пуск МБР «Сармат» могут осуществить до конца года

Российские специалисты могут осуществить второй испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» до конца года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Впервые «Сармат» запустили в ходе летно-конструкторских испытаний в апреле 2022 года. Предполагается, что межконтинентальная ракета будет стартовать во второй раз с космодрома Плесецк с доставкой учебно-боевых блоков на Камчатку.
«До конца этого года летно-конструкторские испытания "Сармата" могут быть продолжены с выполнением второго пуска изделия», — отметил источник агентства.
После оценки результатов второго пуска могут решить вопрос о развертывании первого полка с «Сарматами». Официального подтверждения этих данных нет.
Ранее сообщалось, что Россия планирует организовать американской инспекционной группе показ новой МБР «Сармат» до февраля 2024 года. Тренировки собираются провести на предприятии «Красмаш».