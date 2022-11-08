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Шесть ДТП с участием 40 машин произошло на мосту под Владивостоком

Происшествия
Шесть ДТП с участием 40 машин произошло на мосту под Владивостоком

Сразу несколько массовых аварий произошли утром 8 ноября на мосту вблизи поселка Угловое под Владивостоком. В общей сложности насчитывается шесть ДТП с участием 40 автомобилей, уточнили в приморском управлении МВД.

«На автомобильном мосту в районе Подгороденки зарегистрировано порядка шести автоаварий с участием нескольких автомашин. Установлено, что в результате ДТП произошло столкновение 40 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Всего пострадали два человека, один из которых ребенок. Аварии спровоцировало несоблюдение водителями безопасной дистанции.

Сейчас движение транспорта на мосту в сторону Владивостока ограничено, в связи с чем граждан просят искать пути объезда. На участке трассы у поселка Угловое временно изменена схема движения автомобилей.
дтп Владивосток приморье
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