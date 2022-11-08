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Огонь охватил Райчихинскую ГРЭС в Амурской области

Происшествия
Огонь охватил Райчихинскую ГРЭС в Амурской области

Пожар начался на углеподаче Райчихинской ГРЭС в Амурской области. Информацию об этом передает прокуратура региона.

Отмечается, что данная электростанция является старейшим энергопредприятием в Приамурье. К месту происшествия выехали шесть машин пожарного расчета. Также в скором времени на ГРЭС прибудет прокурор Райчихинска.

«8 ноября в 1:50 поступила информация о возгорании на углеподаче Райчихинской ГРЭС в поселке городского типа Прогресс», — сообщили в ведомстве.

Известно, что возгорание не повлияло на работу предприятия. Сейчас выработка теплоснабжения Райчихинской ГРЭС производится в бесперебойном режиме. По факту пожара проводится проверка.
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