Огонь охватил Райчихинскую ГРЭС в Амурской области

Пожар начался на углеподаче Райчихинской ГРЭС в Амурской области. Информацию об этом передает прокуратура региона.
Отмечается, что данная электростанция является старейшим энергопредприятием в Приамурье. К месту происшествия выехали шесть машин пожарного расчета. Также в скором времени на ГРЭС прибудет прокурор Райчихинска.
«8 ноября в 1:50 поступила информация о возгорании на углеподаче Райчихинской ГРЭС в поселке городского типа Прогресс», — сообщили в ведомстве.
Известно, что возгорание не повлияло на работу предприятия. Сейчас выработка теплоснабжения Райчихинской ГРЭС производится в бесперебойном режиме. По факту пожара проводится проверка.