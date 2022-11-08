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Греция передумала продавать порт Александруполис, через который Украине поставляют оружие

Политика
Греция передумала продавать порт Александруполис, через который Украине поставляют оружие

Правительство Греции отменило проведение тендера по продаже порта Александруполис, через который идет поставка вооружений на Украину. О соответствующем решении в интервью телеканалу ANT1 рассказал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Ведущий попросил политика прокомментировать распространившиеся в СМИ сообщения об отказе Афин от продажи объекта. Глава кабмина подтвердил достоверность информации и объяснил, почему власти пошли на такой шаг.

«Правительство решило, что в настоящее время Александруполис имеет такое большое стратегическое, геополитическое и энергетическое значение для нашей страны, что он должен оставаться в собственности греческого государства и конкретно (Фонда по использованию госимущества) HRADF, у которого также есть возможность развивать порт и использовать полностью его возможности», — заявил Мицотакис.

Он добавил, что в данный момент правительство не считает целесообразной передачу порта Александруполис во владение зарубежному инвестору.

Также греческий премьер-министр высказался о стремительном росте цен в стране и мире. Мицотакис отказался брать ответственность за экономическую ситуацию в государстве, обвинив в происходящем президента России Владимира Путина.
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