Греция передумала продавать порт Александруполис, через который Украине поставляют оружие

Правительство Греции отменило проведение тендера по продаже порта Александруполис, через который идет поставка вооружений на Украину. О соответствующем решении в интервью телеканалу ANT1 рассказал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
Ведущий попросил политика прокомментировать распространившиеся в СМИ сообщения об отказе Афин от продажи объекта. Глава кабмина подтвердил достоверность информации и объяснил, почему власти пошли на такой шаг.
«Правительство решило, что в настоящее время Александруполис имеет такое большое стратегическое, геополитическое и энергетическое значение для нашей страны, что он должен оставаться в собственности греческого государства и конкретно (Фонда по использованию госимущества) HRADF, у которого также есть возможность развивать порт и использовать полностью его возможности», — заявил Мицотакис.
Он добавил, что в данный момент правительство не считает целесообразной передачу порта Александруполис во владение зарубежному инвестору.
Также греческий премьер-министр высказался о стремительном росте цен в стране и мире. Мицотакис отказался брать ответственность за экономическую ситуацию в государстве, обвинив в происходящем президента России Владимира Путина.