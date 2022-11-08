«Жизнь в мифе»: Пушков указал на зашкаливающий уровень самообмана украинцев

По словам Пушкова, украинцы упиваются иллюзией о процветающем государстве в рядах Евросоюза. Сенатор отметил, что им предпочтительнее «жизнь в мифе». Все это говорит о «зашкаливающем уровне общественного самообмана» на Украине.