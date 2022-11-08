«Жизнь в мифе»: Пушков указал на зашкаливающий уровень самообмана украинцев

Жители Украины продолжают верить в иллюзию, что через десять лет государство станет преуспевающей страной-участницей Евросоюза. Такое мнение высказал член Совета Федерации России Алексей Пушков в Telegram-канале.
Таким образом он прокомментировал результаты опроса Киевского международного института социологии. Отмечается, что в оптимистичный исход для Украины в составе ЕС верят 89% граждан.
По словам Пушкова, украинцы упиваются иллюзией о процветающем государстве в рядах Евросоюза. Сенатор отметил, что им предпочтительнее «жизнь в мифе». Все это говорит о «зашкаливающем уровне общественного самообмана» на Украине.
«В 2014 году большинство там также было убеждено, что Украина через десять лет станет процветающей страной в составе ЕС. Прошло девять лет — и что?» — добавил Пушков.
Ранее заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан назвал вступление Украины в ряды Европейского союза сомнительным. Эксперт подчеркнул, что США и Евросоюз, безусловно, будут манить Киев «соблазнительной морковкой» и обещать принять страну в объединение. Но в действительности этого не случится.