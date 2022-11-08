Актер Павел Майков рисковал заработать инсульт из-за перегрева на съемках сериала

Актер Павел Майков мог перегреться во время съемок и заработать инсульт. Так считает режиссер сериала «Отпуск» Андрей Элинсон.
Температура воздуха на улице тогда достигала 35 градусов выше нуля. По словам режиссера, актер был на съемках в теплой куртке и свитере, передает «КП».
«Актеры самоотверженно ходили в зимней одежде, хотя температура была +35 градусов, и это в тени! В частности, Паша Майков вообще никак не упрощал себе жизнь: надевал свитер, штаны, ботинки, я, честно говоря, не знаю, как он это все делал», — отметил Элинсон.
Пойти на такие жертвы пришлось из-за мест, где проходили съемки. Так, действия в некоторых сценах происходят в Северодвинске, но снимать их приходилось в Геленджике, где разворачиваются ключевые события сериала.
Инсульт или инфаркт может угрожать 79-летней актрисе Инне Чуриковой. К такому выводу пришел врач, комментируя стремление звезды скорее вернуться на сцену после травмы.