Близкий друг Сергея Лазарева ошарашил поклонников пикантным заявлением

Российский певец Алекс Малиновский решил попробовать свои силы в новой роли. Близкий друг исполнителя Сергея Лазарева занялся блогерством, пишет «Экспресс газета».
38-летний артист проводит совместные консультации для подписчиков с опытными экспертами. Чаще всего беседы касаются различных психологических проблем, однако недавно Малиновский удивил поклонников пикантным заявлением.
«1. Не решаюсь уйти от мужа, хотя мысль длится уже семь лет! Пугает неизвестность, финансовый комфорт, дети! 2. По каким признакам найти мужчину/парня, чтобы не был тряпкой! 3. Как безболезненно расстаться и принять это? Влюбилась! Уже 5 лет безответной любви!» — написал певец в социальных сетях.
Оказалось, таким образом шоумен анонсировал темы предстоящих сеансов с психологом. Подписчики, в свою очередь, похвалили Малиновского за выбор «очень информативных» вопросов.
Ранее близкий приятель блогера — Сергей Лазарев — угодил в громкий скандал из-за последнего концерта в Иркутске. Зрители обвинили певца в плохой организации шоу и нежелании контактировать с аудиторией.