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Белый дом отреагировал на проведение секретных переговоров между Россией и США

Политика
Белый дом отреагировал на проведение секретных переговоров между Россией и США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала заявления о якобы ведущихся секретных переговорах между Вашингтоном и Москвой. По ее словам, «люди много что утверждают».

Жан-Пьер отметила, что Вашингтон поднимает на обсуждение вопросы, которые беспокоят США. Несмотря на это, американская сторона не затрагивает Украину, добавила пресс-секретарь.

«Люди много что утверждают об обсуждениях, которые Соединенные Штаты ведут или не ведут... Наши обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией», — сказала Карин Жан-Пьер.

До этого американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев проводил конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. На слухи реагировали и в Кремле.
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