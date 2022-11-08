Белый дом отреагировал на проведение секретных переговоров между Россией и США

До этого американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев проводил конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. На слухи реагировали и в Кремле.