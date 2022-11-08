Доцент РЭУ Иванова-Швец разъяснила условия покупки недостающих пенсионных баллов

Иногда для получения пенсии россияне могут докупить недостающие стаж и баллы, однако в некоторых случаях это невозможно. Об этом рассказала доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Докупить баллы не получится в том случае, если пенсия уже начислена. Аналогичное правило касается ситуаций, когда человек добился максимальных значений выплат, пишет РИА Новости.
По словам Ивановой-Швец, пенсионные выплаты по старости начисляются при достижении соответствующего возраста, определенном трудовом стаже и необходимом количестве коэффициентов. Если два последних показателя не достигнуты, то их можно «доработать» или получить социальную пенсию через пять лет.
В таком случае можно докупить баллы и стаж. Для этого достаточно обратиться в ПФР. Приобрести получится не более половины страхового стажа, заключила доцент.