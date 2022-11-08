Доцент РЭУ Иванова-Швец разъяснила условия покупки недостающих пенсионных баллов

По словам Ивановой-Швец, пенсионные выплаты по старости начисляются при достижении соответствующего возраста, определенном трудовом стаже и необходимом количестве коэффициентов. Если два последних показателя не достигнуты, то их можно «доработать» или получить социальную пенсию через пять лет.