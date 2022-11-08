Уехавшая из России группа Little Big пожаловалась на трудную жизнь в США

Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская переехали из России в Лос-Анджелес. Проживая на территории США исполнители столкнулись с рядом трудностей, пишет Deutsche Welle✱ (признан СМИ-иноагентом в РФ).
Солисты Little Big хоть и продолжают давать концерты за рубежом, но аудитория слушателей значительно сократилась. Однако о переезде они не жалеют.
«Мы лишились дома, работы, друзей, страны — всего! Мы полностью перелопатили свою жизнь. Бежали с двумя чемоданами», — призналась Софья Таюрская.
В России у Ильи Прусикина остался сын Добрыня. Не исключено, что он будет навещать знаменитого отца вместе с мамой Ириной Смелой. Сам фронтмен Little Big допустил, что вернется в Россию «через 15-20 лет».
О трудной судьбе панк-рок группы Little Big высказывался продюсер Владимир Гинзбург. По его словам, солистам приходилось выступать в американских барах всего за 500 долларов.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами