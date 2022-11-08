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Daily Telegraph: США и Великобритания почти согласовали сделку о поставке СПГ

Экономика
Daily Telegraph: США и Великобритания почти согласовали сделку о поставке СПГ

Лондон и Вашингтон находятся на последнем этапе согласования сделки о транзите в Соединенное Королевство крупных поставок сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году. Новоизбранный премьер-министр Великобритании Риши Сунак может объявить о подписании соглашения уже в ближайшие дни, пишет газета The Daily Telegraph.

Журналисты сообщили, что «партнерство в сфере энергетической безопасности» между британцами и американцами представляет собой продажу Лондону до 10 млрд «кубов» природного газа в сжиженной форме. Газета также отмечает, что точные объемы поставок до сих пор согласуются, но конечный объем может быть так и не оглашен публично.

Тем временем МИД России заявил об «энергетическом самоубийстве» Европы. Внешнеполитическое ведомство уверено, что Западная Европа совершает это, обменивая собственную свободу на зависимость от США.
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