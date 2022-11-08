Daily Telegraph: США и Великобритания почти согласовали сделку о поставке СПГ

Журналисты сообщили, что «партнерство в сфере энергетической безопасности» между британцами и американцами представляет собой продажу Лондону до 10 млрд «кубов» природного газа в сжиженной форме. Газета также отмечает, что точные объемы поставок до сих пор согласуются, но конечный объем может быть так и не оглашен публично.