Турция с ноября закрыла небо для российских самолетов с двойной регистрацией

Турция с 1 ноября запретила самолетам российских авиакомпаний с двойной регистрацией использовать свое воздушное пространство. Об этом РБК рассказала член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная и источники в двух других отечественных перевозчиках.
Теперь российским самолетам с двойной регистрацией приходится облетать Турцию. Из-за этого перелеты в Египет увеличились на 20–30 минут, отметила Подгорная. Однако, добавила она, на стоимости туров это не сказалось.
«Все рейсы (в Египет) выполняются, обязательства перед туристами (пассажирами) выполняются в полном объеме», — заявила собеседница агентства.
В Минтрансе России отметили, что в ближайшем будущем обсудят этот вопрос с турецкой стороной. Как уточнили в ведомстве, бермудским властям нужно исключить из своего реестра зарегистрированные в РФ самолеты. В противном случае речь может идти о нарушении Чикагской конвенции.