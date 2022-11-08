Турция с ноября закрыла небо для российских самолетов с двойной регистрацией

В Минтрансе России отметили, что в ближайшем будущем обсудят этот вопрос с турецкой стороной. Как уточнили в ведомстве, бермудским властям нужно исключить из своего реестра зарегистрированные в РФ самолеты. В противном случае речь может идти о нарушении Чикагской конвенции.