Цирковой медведь набросился на семилетнего мальчика в Амурской области

Медведь, состоявший в цирковой труппе, напал на ребенка после представления в поселке Поярково. Об этом сообщили в СУ СКР по Амурской области.
О происшествии стало известно 7 ноября. После представления цирковая труппа организовала фотосессию для всех желающих. Семилетний мальчик подошел к медведю, но животное внезапно укусило его за плечо.
Константиновский межрайонный следственный отдел организовал проверку. Специалисты осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей, сотрудников цирка. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
Еще одно нападение животного на ребенка произошло в Московской области. Пес покусал трехлетнего мальчика за нижнюю губу. Пострадавшего экстренно увезли в больницу.