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Брэдли Купера и Ирину Шейк заметили на романтической прогулке в Нью-Йорке

Шоу-бизнес
Брэдли Купера и Ирину Шейк заметили на романтической прогулке в Нью-Йорке

Отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк завершились в 2019-м году, однако с недавних пор знаменитости начали подогревать слухи о своем примирении. Окончательно в воссоединении звезд убедились, когда заметили их на романтической прогулке в Нью-Йорке.

Модель и актер выгуливали собак, держась за руки и не прячась от папарацци. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Слухи об их воссоединении появились в августе, когда пара отдыхала на Багамах. На днях Шейк также опубликовала совместное фото по случаю Хэллоуина.

Известно, что отношения модели и актера зародились в 2015 году. Спустя два года Шейк родила дочь Лею, однако до свадьбы у пары так и не дошло. После расставания модель подозревали в отношениях с Канье Уэстом, а Куперу приписывали роман с Леди Гагой.

Не так давно звезды посетили частную вечеринку Self Portrait. Пара даже попозировала перед объективами вместе с главным редактором журнала Vogue Эдвардом Эннифулом.
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