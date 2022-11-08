Брэдли Купера и Ирину Шейк заметили на романтической прогулке в Нью-Йорке

Отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк завершились в 2019-м году, однако с недавних пор знаменитости начали подогревать слухи о своем примирении. Окончательно в воссоединении звезд убедились, когда заметили их на романтической прогулке в Нью-Йорке.
Модель и актер выгуливали собак, держась за руки и не прячась от папарацци. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Слухи об их воссоединении появились в августе, когда пара отдыхала на Багамах. На днях Шейк также опубликовала совместное фото по случаю Хэллоуина.
Известно, что отношения модели и актера зародились в 2015 году. Спустя два года Шейк родила дочь Лею, однако до свадьбы у пары так и не дошло. После расставания модель подозревали в отношениях с Канье Уэстом, а Куперу приписывали роман с Леди Гагой.
Не так давно звезды посетили частную вечеринку Self Portrait. Пара даже попозировала перед объективами вместе с главным редактором журнала Vogue Эдвардом Эннифулом.