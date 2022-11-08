Брэдли Купера и Ирину Шейк заметили на романтической прогулке в Нью-Йорке

Известно, что отношения модели и актера зародились в 2015 году. Спустя два года Шейк родила дочь Лею, однако до свадьбы у пары так и не дошло. После расставания модель подозревали в отношениях с Канье Уэстом, а Куперу приписывали роман с Леди Гагой.