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Захарова: нужен фуршет в Белом доме в честь активистов, чтобы мир не увидел лицемерия Запада

Политика
Захарова: нужен фуршет в Белом доме в честь активистов, чтобы мир не увидел лицемерия Запада

Прокуратура Рима инициировала расследование очередной акции, устроенной экоактивистами. Им грозит тюремный срок за то, что они облили овощным супом полотно «Сеятель» кисти Винсента Ван Гога. Ситуацию в свойственной ироничной манере прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат в Telegram удивилась, что власти Италии столь серьезно отнеслись к «перфомансу». Ведь, напомнила она, Запад резко критиковал РФ за меры в отношении Pussy Riot.

«Как так-то? А как же перфоманс? Это же чистой воды панк-молебен, только по вопросам экологии... Хотела бы напомнить, что о подобных акциях, грубо вмешиваясь в наши внутренние дела, говорили на Западе, когда этот треш происходил в России», — подметила дипломат.

Европа тогда тоже не отставала в стремлении поддеть Россию. В той же Италии один композитор написал и поставил в Болонье оперу о Pussy Riot. И тут же получил медаль президента Итальянской Республики.

«Требую фуршета в Белом доме по случаю очередного самовыражения личности. Чтобы никакой позитивной дискриминации в отношении России никто не заподозрил», — заключила Захарова.

Деятельность экоактивистов в Риме попала под статью о порче, повреждении и незаконном использовании объектов культурного наследия. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.
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