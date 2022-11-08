Прирост пользователей Twitter достиг рекорда за неделю руководства Илона Маска

В отчете говорится, что ежедневный прирост пользователей вырос на 20 процентов. По словам журналистов, если эти сведения столь же актуальны, как когда компания Twitter сообщала о своих показателях, они означают, что соцсеть еще не застала массового исхода из-за приобретения Маском.