Прирост пользователей Twitter достиг рекорда за неделю руководства Илона Маска

Ежедневный прирост монетизированных пользователей соцсети Twitter стал рекордным за первую неделю руководства бизнесмена Илона Маска. Об этом передает издание The Verge, которое ознакомилось со внутренним документом компании.
В отчете говорится, что ежедневный прирост пользователей вырос на 20 процентов. По словам журналистов, если эти сведения столь же актуальны, как когда компания Twitter сообщала о своих показателях, они означают, что соцсеть еще не застала массового исхода из-за приобретения Маском.
Сделка о покупке Twitter американским предпринимателем закрылась 27 октября. Маск планирует значительно сократить штат и уже уволил нескольких человек с руководящих должностей в компании.