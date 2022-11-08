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Светлана Разина рассказала о зависимости создателя «Ласкового мая» от алкоголя

Шоу-бизнес
Светлана Разина рассказала о зависимости создателя «Ласкового мая» от алкоголя

Создатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов скончался в Оренбурге после серьезной болезни. О жизни ушедшего рассказала вокалистка группы «Мираж» Светлана Разина.

Кузнецов был «абсолютно незвездным» человеком, отметила она. Очень многим он открывал душу, собирая свою «тусовку-изгоев». В нее входили артисты с нелегкой судьбой в шоу-бизнесе.

Его чистая душа совсем не коррелировалась с образом жизни, который вел Кузнецов. По словам Разиной, музыкант страдал от алкогольной зависимости, передает РЕН ТВ.

«Он давно болел, у него серьезные проблемы с печенью. Общался только со своим кругом. Они там все немножко выпивают. У них такая беда общая, у них у всех такой образ жизни разгульный, поэтому это, к сожалению, плохо заканчивается», — поделилась Разина.

Прощание с Кузнецовым состоится 13 ноября. Похороны композитора пройдут в Оренбурге.
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