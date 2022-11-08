МИД России назвал непринципиальным вопрос о преемнике Столтенберга на посту генсека НАТО

Дипломат согласился дать интервью телеканалу «Звезда», в ходе которого затронул тему приближающейся отставки действующего генсека Альянса Йенса Столтенберга. В октябре его срок на руководящей должности в организации подошел к концу, однако из-за украинского кризиса было решено продлить полномочия норвежца еще на один год.