Российское руководство не считает принципиальным вопрос о том, кто станет следующим генеральным секретарем НАТО. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Дипломат согласился дать интервью телеканалу «Звезда», в ходе которого затронул тему приближающейся отставки действующего генсека Альянса Йенса Столтенберга. В октябре его срок на руководящей должности в организации подошел к концу, однако из-за украинского кризиса было решено продлить полномочия норвежца еще на один год.
«Совершенно непринципиально, потому что генеральный секретарь при всем его громком названии в общем-то управляет канцелярией, секретариатом НАТО, то, что он произносит, - это согласовывается в главных политических органах альянса», — пояснил Грушко.
Он добавил, что на фоне последних событий мир стал полицентричным. Однако Соединенные Штаты до сих пытаются удержать гегемонию в своих руках, используя НАТО как инструмент.
В частности, Вашингтон «подчиняет союзников» благодаря искусственно созданному общему врагу. Именно поэтому на Западе многие годы наблюдалась тенденция к «демонизации Россиии».
При этом Грушко высказался о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс. Он констатировал отсутствие у Киева «обходных путей» для попадания в военный блок.