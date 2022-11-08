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МИД России сообщил об отсутствии для Украины «обходных путей» вступления в НАТО

Политика
МИД России сообщил об отсутствии для Украины «обходных путей» вступления в НАТО

Любая страна должна пройти несколько этапов для вступления в НАТО. Получить членство обходными путями нельзя, в том числе Украине, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко в беседе со «Звездой».

Так дипломат ответил на вопрос о возможности обсуждения членства Украины в НАТО на заседании глав МИД военного блока в Бухаресте. Мероприятие пройдет в конце ноября.

«Каких-то обходных путей вступления в НАТО нет», — ответил Грушко.

Исключением стали Швеция и Финляндия. По словам представителя МИД, обе страны уже много лет назад интегрировались в НАТО, а сейчас было принято лишь политическое решение.
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