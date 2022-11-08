МИД России заявил об «энергетическом самоубийстве» Европы

Западная Европа совершает энергетическое самоубийство, обменивая свою свободу на зависимость от Соединенных Штатов. От этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
Последним шагом Европы к пропасти стала абсолютно безучастная реакция после диверсий на «Северных потоках», передает телеканал «Звезда».
«И я думаю, когда (бывший премьер-министр Великобритании) Лиз Трасс написала свое известное сообщение, "It's done", на самом деле она имела в виду, что "дело сделано" не с "Северным потоком", а покончено с энергетической самостоятельностью Европы», — констатировал Грушко.
Ранее сообщалось о завершении первичного сбора сведений с места повреждения «Северного потока» в водах Швеции. На дне были обнаружены кратеры техногенного характера.