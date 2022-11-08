Макрон: России и Украине придется вернуться за стол переговоров

Настанет момент, когда России и Украине придется вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта. В этом уверен призидент Франции Эммануэль Макрон.
По словам французского лидера, весь мир хочет завершения боевых действий.
«Мы хотим возвращения к миру. Это дело Украины – определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать. Сейчас преждевременно говорить о каких-то радикальных условиях, но я лично убежден, что в какой-то момент будет необходимо вернуться к переговорам», — отметил он в ходе выступления на 27-й Климатической конференции ООН в Египте.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Москва при этом неоднократно повторяла, что открыта для диалога.