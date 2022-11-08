Луговой заявил о возможной причастности жителя Великобритании к теракту на Крымском мосту

Так, на причастность к подрыву политик предложил проверить гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннели. Депутат напомнил, что ранее этот человек предлагал заминировать Севастопольскую бухту, а в своей стране он активно проводит антироссийскую деятельность.