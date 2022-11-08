Луговой заявил о возможной причастности жителя Великобритании к теракту на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту имеет четко прослеживаемый британский след. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
Так, на причастность к подрыву политик предложил проверить гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннели. Депутат напомнил, что ранее этот человек предлагал заминировать Севастопольскую бухту, а в своей стране он активно проводит антироссийскую деятельность.
«Направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту. Тщательно продуманный план террористической операции, многоходовка и координация — все указывает на причастность западных спецслужб, действующих по заказу правительства Великобритании», — написал Луговой в своем Telegram-канале.
Ранее о ходе работ по восстановлению моста сообщил заместитель представителя Правительства РФ Марат Хуснуллин. По его словам, на объекте работаю круглосуточно около 500 человек.