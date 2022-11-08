Российских зрителей насмешила попытка европейцев разобраться в комедии «Чародеи»

Новогодний фильм «Чародеи» не стоит воспринимать всерьез. Но некоторые европейские зрители попытались найти литературную основу, пишет «Киноафиша».
Мюзикл «Чародеи» вышел на экраны в 1982 году. Киносказка, написанная по сценарию братьев Стругацких, повествует о предновогодней суете. В фильме переплетаются магия, романтические отношения. Хоть ленту и не сразу полюбили зрители, но спустя годы комедия собирает лишь положительные отзывы.
«Получилась запутанная комедия, которая, как я полагаю, не заставляет зрителя изучать магию или думать о господствующем общественном строе, а только утомляет», — заявил чешский кинолюбитель.
Подобный отзыв насмешил российских зрителей. Пользователи Сети призвали не относиться к сказке как к серьезному фильму, а наслаждаться атмосферой волшебства и предстоящего праздника.
«Магия, общественный строй... Это вообще-то новогодняя сказка! Как этот чех мог не заметить столь очевидную вещь?!» — написал один из пользователей.
«Ну непонятна "евромозгу" попытка направить магию на общественное благо», — поделился мнением другой зритель.
Фильм «Чародеи» регулярно показывают на российских телеканалах в новогодние праздники. Роль главной героини исполнила актриса Александра Яковлева. Но капризный характер чуть не вышел ей боком на съемках.