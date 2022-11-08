Российских зрителей насмешила попытка европейцев разобраться в комедии «Чародеи»

Мюзикл «Чародеи» вышел на экраны в 1982 году. Киносказка, написанная по сценарию братьев Стругацких, повествует о предновогодней суете. В фильме переплетаются магия, романтические отношения. Хоть ленту и не сразу полюбили зрители, но спустя годы комедия собирает лишь положительные отзывы.