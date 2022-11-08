Госдеп: США не считают необходимым уговаривать Украину на переговоры с Россией

Вашингтон не считает нужным мотивировать Киев на переговоры с Москвой, а отказ президента Владимира Зеленского от разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным является вопросом «модальности». Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.