Госдеп: США не считают необходимым уговаривать Украину на переговоры с Россией

Вашингтон не считает нужным мотивировать Киев на переговоры с Москвой, а отказ президента Владимира Зеленского от разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным является вопросом «модальности». Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Украинские партнеры не нуждаются ни в каком давлении, отметил он. Они искренне хотят завершить конфликт, считает Прайс.
«Украинцы определят своих представителей, если и когда созреют условия для переговоров. Они определят лиц, с которыми они готовы говорить», — констатировал Прайс.
О готовности России к переговорам руководство страны заявляло уже не раз. Об этом ранее напоминал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.