Reuters: Пхеньян опроверг сведения о продаже вооружений Москве

Правительство КНДР отвергло все обвинения в продаже вооружений Российской Федерации. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Согласно заявлению, Пхеньян никогда не заключал с Москвой сделок по продаже оружия. Всю соответствующую информацию в руководстве страны считают происками Соединенных Штатов.
«Северная Корея отрицает сделки по поставке оружия с Россией... Заявляет, что "слухи о сделках о поставке оружия" с Россией — это враждебные попытки США запятнать имидж Северной Кореи», — говорится в сообщении.
ЦТА добавило, что ни о каких поставках в будущем речи также не идет. КНДР не планирует передавать России свои вооружения.
Ранее Северная Корея начала проводить регулярные испытания боевых ракет. Заместитель постоянного представителя Москвы при ООН Анна Евстигнеева связала эту тенденцию с агрессивной политикой Вашингтона.