Илон Маск призвал голосовать за соратников Трампа на выборах в Конгресс США

Миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск призвал американцев голосовать на выборах в Конгресс США за республиканскую партию, лидером которой является экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп. Таким образом получится создать противовес для президента-демократа Джо Байдена, уверен бизнесмен.
В своем сообщении в Twitter Маск написал, что «сам всегда был независимым, хотя на практике почти всегда голосовал за демократов до этого года». По мнению бизнесмена, только независимые избиратели могут выбрать, «кто у руля».
«Разделение властей ограничивает худшие проявления со стороны обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский конгресс, учитывая, что президент является демократом. Последовательные республиканцы и демократы никогда не голосуют за другую сторону, поэтому именно независимые избиратели решают, кто у руля», — написал Илон Маск.
По прогнозам многочисленных экспертов и аналитиков, победу на грядущих выборах одержат республиканцы. Сам президент США Джо Байден уверен, что на промежуточных выборах выиграют его однопартийцы-демократы.