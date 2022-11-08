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США настаивают на участии Украины в саммите G20

Политика
США настаивают на участии Украины в саммите G20

Власти США выступают за участие Украины в саммите G20 на индонезийском острове Бали. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Саммит G20 запланирован на 15-16 ноября. Москва уже подготовила российскую делегацию к отправке в Индонезию. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент Владимир Путин еще не принял решения относительно своего участия на саммите.

«Мы очень четко заявляли: если Россия может посетить G20, то Украина тоже должна иметь такую возможность. От членов G20 потребовалось бы отозвать приглашение России. Я могу гарантировать, что США будут за столом переговоров. Мы будем решительно защищать Украину и осуждать Россию», — добавила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь высказалась и о потенциальной встрече президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным. По ее словам, у главы Белого дома нет таких планов.
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