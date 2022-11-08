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Карин Жан-Пьер обвинила Трампа во лжи после слов о политических преследованиях

Политика
Карин Жан-Пьер обвинила Трампа во лжи после слов о политических преследованиях

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил радикально настроенных демократов в преследовании политических оппонентов. По этому поводу на брифинге с журналистами высказалась пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Представители СМИ поинтересовались, как на заявление республиканца отреагировало действующее правительство страны. Однако Жан-Пьер не стала вдаваться в подробности и обвинила Трампа во лжи.

«Это, определенно, не правда. Это обман и ложь», — сказала Карин Жан-Пьер.

Ранее издание Rolling Stone сообщило, что Дональд Трамп начал активно интересоваться мнением членов Республиканской партии по поводу вынесения импичмента нынешнему президенту Джо Байдену. Согласно материалу, ряд политиков поддерживает досрочное снятие главы государства с должности.
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