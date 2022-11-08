Джо Байден не планирует встречаться с Владимиром Путиным на саммите G20

Президент США Джо Байден не собирается встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Саммит «Большой двадцатки» состоится на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября. Мероприятие станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп, которые проходили в течение года.
«Президент дал четко понять, что не имеет такого намерения», — заявила Жан-Пьер, отвечая на вопрос о потенциальной встрече Байдена с Путиным.
Президент России Владимир Путин примет решение об участии в саммите G20 до конца текущей недели. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал объявить соответствующую информацию.