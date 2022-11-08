Совершивший экстренную посадку в Сочи самолет продолжит путь к месту назначения

Самолет компании Red Wings, летевший из Стамбула в Екатеринбург, ранее совершил аварийную посадку в Сочи. По информации пресс-службы аэропорта, воздушное судно продолжит путь к месту назначения.
Причиной аварийной посадки была названа разгерметизация салона. В аэропорту технические специалисты осмотрели судно, проверили работу всех систем и допустили его к полету.
Отмечается, что высадку пассажиров не производили. Вылет из аэропорта Сочи запланирован на 00:30 по местному времени.
На борту воздушного судна находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа. Пилот контролировал всю ситуацию. В результате авиационного инцидента никто не пострадал.