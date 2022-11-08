Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Совершивший экстренную посадку в Сочи самолет продолжит путь к месту назначения

Происшествия
Совершивший экстренную посадку в Сочи самолет продолжит путь к месту назначения

Самолет компании Red Wings, летевший из Стамбула в Екатеринбург, ранее совершил аварийную посадку в Сочи. По информации пресс-службы аэропорта, воздушное судно продолжит путь к месту назначения.

Причиной аварийной посадки была названа разгерметизация салона. В аэропорту технические специалисты осмотрели судно, проверили работу всех систем и допустили его к полету.

Отмечается, что высадку пассажиров не производили. Вылет из аэропорта Сочи запланирован на 00:30 по местному времени.

На борту воздушного судна находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа. Пилот контролировал всю ситуацию. В результате авиационного инцидента никто не пострадал.
самолет сочи аварийная посадка вылет
Военкоры ФАН
Лучшие в аду