Косметолог Баллирано объяснила причину появления отеков у Баскова

Певец Николай Басков напугал своим видом поклонников после появления на шоу «Жизнь и судьба». Косметолог Татьяна Баллирано объяснила, с чем связана такая отечность у артиста.
Поклонники подозревают, что Басков испытывает проблемы со здоровьем. Сам артист никак не комментирует изменения во внешности. По словам косметолога, появление отеков может быть связано с рядом заболеваний, пишет Пятый канал.
«Такие отеки могут быть в нескольких случаях. Во-первых, при заболевании внутренних органов — так называемые сердечные или почечные отеки, а также при системных заболеваниях печени, нарушении обмена веществ. Очень много недугов могут давать такого рода отеки», — объяснила врач.
Отечность может спровоцировать длительное лечение гормональными препаратами или резкий отказ от лекарств для похудения или антидепрессантов. В этом случае артисту потребуется много времени для восстановления, заключила Баллирано.
Блогер Антон Суворкин призвал поклонников не переживать за здоровье Николая Баскова. По его мнению, артист просто дал себе вольность в еде.