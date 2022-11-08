Взрывы гремят в крупных городах Днепропетровской области

Несколько взрывов прозвучали в городах Кривой Рог и Никополь в Днепропетровской области, передает украинское издание «Страна». Официальных комментариев от местных властей пока не поступало.
Всех жителей просят пройти в укрытия. Журналисты пока не озвучивали информацию о наличии разрушений и пострадавших.
Тем временем телеканал NBC сообщил о гибели очередного американского наемника на Украине. Гражданин США Тимоти Гриффин бился в рядах «Иностранного легиона». Ранее мужчина проживал в штате Нью-Йорк и был замечен в сражениях на востоке Украины.