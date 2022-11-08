Взрывы гремят в крупных городах Днепропетровской области

Тем временем телеканал NBC сообщил о гибели очередного американского наемника на Украине. Гражданин США Тимоти Гриффин бился в рядах «Иностранного легиона». Ранее мужчина проживал в штате Нью-Йорк и был замечен в сражениях на востоке Украины.