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Взрывы гремят в крупных городах Днепропетровской области

Армия
Взрывы гремят в крупных городах Днепропетровской области

Несколько взрывов прозвучали в городах Кривой Рог и Никополь в Днепропетровской области, передает украинское издание «Страна». Официальных комментариев от местных властей пока не поступало.

Всех жителей просят пройти в укрытия. Журналисты пока не озвучивали информацию о наличии разрушений и пострадавших.

Тем временем телеканал NBC сообщил о гибели очередного американского наемника на Украине. Гражданин США Тимоти Гриффин бился в рядах «Иностранного легиона». Ранее мужчина проживал в штате Нью-Йорк и был замечен в сражениях на востоке Украины.
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