Нетаньяху заявил о намерении серьезно изучить украинский вопрос

Лидер израильской партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху планирует «серьезно изучить украинский вопрос» после вступления в должность премьер-министра страны. От этом сообщила радиостанция «Гаалей ЦАХАЛ».
Нетаньяху уже дал соответствующее обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому. Отмечается, что ранее политик получил парламентское большинство в 64 голоса.
«Украинский президент Зеленский поговорил с Нетаньяху. В ходе разговора Нетаньяху сказал Зеленскому, что серьезно рассмотрит украинский вопрос», — сообщила радиостанция.
Ранее эксперты объяснили, какие последствия ждут различные страны мира при вступлении Нетаньяху в должность премьера.