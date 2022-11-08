Премьер Греции объявил Путина «виновным» в росте цен на мировом рынке

По словам ведущего, греческая оппозиция окрестила наблюдаемый в стране рост цен на товары и услуги «дороговизной Мицотакиса». В связи с этим он поинтересовался у собеседника, почему в столь тяжелой ситуации кабинет министров отказывается снижать налог на добавленную стоимость на некоторые категории товаров. В частности, на предметы первой необходимости.