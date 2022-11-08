Премьер Греции объявил Путина «виновным» в росте цен на мировом рынке

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис возложил ответственность за рост цен во всем мире на президента России Владимира Путина. Обвинения в адрес Москвы западный политик озвучил в ходе интервью для телеканала ANT1.
По словам ведущего, греческая оппозиция окрестила наблюдаемый в стране рост цен на товары и услуги «дороговизной Мицотакиса». В связи с этим он поинтересовался у собеседника, почему в столь тяжелой ситуации кабинет министров отказывается снижать налог на добавленную стоимость на некоторые категории товаров. В частности, на предметы первой необходимости.
Премьер-министр, в свою очередь, жестко раскритиковал политических оппонентов.
«Нет "дороговизны Мицотакиса", есть "дороговизна Путина". Потому что если бы существовала "дороговизна Мицотакиса", то были бы также "дороговизна Макрона", "дороговизна Байдена", "дороговизна Шольца" и все другие аналогии», — заявил глава правительства.
Он добавил, что 40 лет назад мир уже наблюдал подобную дороговизну. При этом Мицотакис пообещал гражданам решить возникшую проблему.
Ранее греческий премьер-министр высказался о сокращении туристического потока из России. Несмотря на убытки, он назвал «верным решением» введение санкций в отношении Москвы.