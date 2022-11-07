Белый дом: Байден собирается произнести речь по итогам выборов

Промежуточные выборы в обе палаты Конгресса США состоятся 8 ноября. Президент Джо Байден должен выступить по итогам голосования, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В рамках основного дня голосования собираются избираться все 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. По словам Карин Жан-Пьер, на данный момент правоохранители не выявили конкретных угроз, касающихся выборов.
«Мы ожидаем, что президент выступит на тему выборов на следующий день (9 ноября — Прим.ФАН), — отметила пресс-секретарь Белого дома в ходе брифинга.
По данным телеканала NBC, более 40 миллионов американцев досрочно проголосовали на выборах в конгресс. Общее количество зарегистрированных избирателей достигает 151 миллиона человек.