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Белый дом: Байден собирается произнести речь по итогам выборов

Политика
Белый дом: Байден собирается произнести речь по итогам выборов

Промежуточные выборы в обе палаты Конгресса США состоятся 8 ноября. Президент Джо Байден должен выступить по итогам голосования, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В рамках основного дня голосования собираются избираться все 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. По словам Карин Жан-Пьер, на данный момент правоохранители не выявили конкретных угроз, касающихся выборов.

«Мы ожидаем, что президент выступит на тему выборов на следующий день (9 ноября — Прим.ФАН), — отметила пресс-секретарь Белого дома в ходе брифинга.

По данным телеканала NBC, более 40 миллионов американцев досрочно проголосовали на выборах в конгресс. Общее количество зарегистрированных избирателей достигает 151 миллиона человек.
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