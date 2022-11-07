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Пресс-служба аэропорта в Сочи прокомментировала аварийную посадку самолета из Стамбула

Происшествия
Пресс-служба аэропорта в Сочи прокомментировала аварийную посадку самолета из Стамбула

Пассажирский самолет, летевший из Стамбула в Екатеринбург, успешно совершил аварийную посадку в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Воздушное судно принадлежит компании Red Wings. По данным пресс-службы, командир самолета запросил вынужденную посадку 7 ноября. Причиной названы технические неполадки.

По информации источников в экстренных службах, у воздушного транспорта произошла разгерметизация салона. На борту в тот момент находились 100 человек. Допускается, что в самолете произошло ложное срабатывание датчиков.

В настоящий момент на месте посадки работаю экстренные службы. Они выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего.
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