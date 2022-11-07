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Пассажиры не пострадали при экстренной посадке самолета в Сочи

Происшествия
Пассажиры не пострадали при экстренной посадке самолета в Сочи

Самолет рейса Стамбул – Екатеринбург благополучно приземлился в аэропорту Сочи после захода на экстренную посадку. В результате авиационного инцидента никто не пострадал, сообщили источники ФАН.

Приземление прошло в штатном режиме. В ближайшее время будет создана специальная комиссия, которая расследует инцидент.

До посадки самолет находился на высоте 8 тысяч метров над уровнем моря. Экипаж подавал сигнал о частичной разгерметизации приборов, который, предварительно, оказался ложным.

На борту находилось 100 человек. На место ожидаемой посадки направляли две бригады скорой помощи. Сообщалось, что пилоты полностью контролировали ситуацию.
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